Сталкер назвал плюсы и минусы открытия чернобыльской зоны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС получила статус открытой зоны. Сталкер Юрий Томашевский рассказал о плюсах и минусах такого решения.

По его словам, указ направлен на освобождение чернобыльской зоны от старых коррумпированных связей, а также на облегчение доступа на эту территорию обычных людей.

«Уже не будут действовать такие строгие запреты, как на территории каких-то режимных объектов. Соответственно, будет проще заниматься своим творчеством или какими-то репортажами и просто посещать чернобыльскую зону», - считает сталкер.

По его словам, зеленый коридор уже был регламентирован турагенствами для проведения своих туров, но его официальное открытие сделает легальный туризм более безопасным. При этом должны действовать запреты за посещение зданий, подземных сооружений и более зараженных участков.

«Тем не менее меры предосторожности нужно соблюдать. Это будет закрытая обувь, это будут гиды-проводники. И обычный турист никаких рисков иметь не будет», - уверен Томашевский.

Он добавил, что новый указ предполагает постройку новых и модернизацию старых КПП. От такого изменения инфраструктуры охранной зоны пострадают нелегальные сталкеры.