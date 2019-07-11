«Сдует, как Элли и Тотошку»: туристка рассказала о шторме в Греции

Туристка из России, отдыхающая с детьми Греции, рассказала «Звезде» о накрывшем страну шторме. По словам Марии Орловой, ситуация была страшная.

«Мне показалось, что это был не смерч, конечно, но был очень сильный ветер и он кружился. Сдувало со всех сторон. Ветер шел с материка, насколько я поняла», - рассказала туристка.

Она с семьей остановилась в частном секторе на берегу дома. От ветра, по словам туристки, не спасали даже деревянные ставни на окнах.

«Здесь выдувало двери. Дома в шкафах открывались двери. Я думала нас сдует как Элли и Тотошку», - говорит Орлова.

Она добавила, что в местных новостях предупреждали о надвигающейся непогоде, а в момент шторма начала работать сирена.

«Все было очень страшно на самом деле. В Средиземноморье всегда достаточно сильный гром и молнии, но тут было совсем другое. Был очень сильный ветер. Я реально боялась дома находиться», - объясняет туристка.

За время своих многочисленных путешествий Орлова с такой непогодой столкнулась впервые. Но и местные жители оказались не готовы.

«Греки мне сказали, что они видели такое в первый раз. Они не были готовы абсолютно», - говорит туристка.

Десятки человек пострадали во время шторма в Греции. Жертвами стихии стали шесть иностранцев. Двое из них - россияне. Это мужчина и его двухлетний сын, на которых упало дерево.