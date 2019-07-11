«Восстановили историческую ценность победы»: глава Харькова о памятнике маршалу Жукову
Памятник маршалу СССР Георгию Жукову снесли протестующие радикалы в начале июня.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Геннадий Кернес, Facebook
Глава Харькова Геннадий Кернес считает, что вернув памятник советскому маршалу Георгию Жукову на место, смогли восстановить историческую ценность победы.
«Мы восстановили историю, историческую ценность той победы, которая была во время Второй мировой войны. Это непростое решение, но мы его выполнили со своими честью и долгом чтить память наших дедов и братьев», - рассказал «Звезде» глава города Харькова Геннадий Кернес.
Памятник маршалу СССР Георгию Жукову вернули на его место - у здания харьковского Дворца спорта - 11 июля.
Ранее монумент снесли радикалы и установили на его место флаг Украины.