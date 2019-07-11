«Ходил и буду ходить»: сталкер оценил решение открыть зону отчуждения вокруг ЧАЭС

Зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, где в 1986 году был разрушен четвертый энергоблок, получит статус открытой. Такой указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Сталкер, который водил экскурсии по зоне отчуждения, объяснил «Звезде» свое отношение к решению открыть Чернобыль.

Кирилл считает, что пока что это декларативные заявления, и в ближайшее время ничего кардинально не изменится. По его мнению, территорию вокруг ЧАЭС открывать бессмысленно, потому что 10-километровая зона еще опасна для проживания и свободного доступа, а туристы и так приезжают туда в большом количестве.

«Я до конца пока еще не понял, что предполагается сделать, о каком открытии идет речь, снятии кордонов и сокращении штата полиции. Или идет речь о том, чтобы просто все желающие могли приехать и уехать. А какой тогда интерес для страны, которая получает с этого деньги за счет того, что существует этот поток туристов? Именно с помощью этих ограничений на въезд можно контролировать их поток и можно с этого зарабатывать деньги», - уверен Кирилл.

По мнению сталкера, измениться может сама процедура экскурсий, а также исчезнет ряд коррупционных схем.

«Те, которые сидят на этих экскурсиях, они получают откаты с них. Страна теряет кучу денег. И плюс сейчас они сделали такую ерунду. Раньше охватывал большее количество туристов», - объясняет сталкер.

По словам Кирилла, раньше экскурсии в зону отчуждения организовывали и маленькие, и большие компании. Сейчас их число сократили.

«С этих туроператоров они получают деньги, остальных они не пускают туда внутрь. Я сам туда водил экскурсии и легальные в том числе. Я в обход тоже хожу, конечно, ходил и буду ходить, вне зависимости от того, какие они будут принимать законы», - добавил собеседник «Звезды».

Накануне над разрушенным в 1986 году четвертым блоком Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг. Его строили с 2012 года.