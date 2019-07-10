Эксперт рассказал об особенностях посещения зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Мужчинам без особого вреда можно находиться в зоны отчуждения Чернобыльской АЭС около 30 дней, а женщинам лучше не ездить туда, заявил «Звезде» технический директор независимой экологической экспертизы Александр Кукса.

«Для мужчины можно находится там без сильного потенциального вреда до 30 дней, а женщинам лучше эту зону не посещать, связано с физиологическим строением и особенностями организмов», - предупредил эксперт.

«Это не переставало быть зоной техногенной катастрофы, с точки зрения радиационного фона тяжело сказать, какой он там средний. …По территории опасность представляет то, что ты никогда не знаешь, что ты находишься в зоне минимальных значений или максимальных», - сказал эксперт.

Кукса отметил, что опасность радионуклиды представляют, в первую очередь, для людей, для сельскохозяйственных культур. А вот для диких животных опасность с точки зрения радиационного поля минимальна.

«Со временем радионуклиды постепенно мигрируют, глубже и глубже. Казалось бы, значения на улице должны быть ниже, но это не так. Потому что в нулевых годах по приказу президента Ющенко тогдашнего прошли бульдозеры, срыли все заброшенные деревни, чтобы туда не селились самоселы нелегальные. Ковши подняли те радионуклиды, которые мигрировали, перевернули почву и опять радионуклиды попали на поверхность», - напомнил он.

С этой точки зрения введение массового туризма - это неправильно, уверен эксперт. По его мнению, должна быть минимальная самодисциплина, которая у многих искателей острых ощущений отсутствует.

«Плюс это на фоне общей моды, любви к постапокалипсису, к заброшенным городам-призракам, особенно в Европе очень часто это встречается. Туристы будут таскать камешки, найденные в Чернобыле, они будут куда-то лезть», - добавил эксперт.

Кукса отметил, что опасность может грозить не только из-за радиации, так как город Припять более 30 лет не обслуживался коммунальными службами, можно просто «получить кирпичом по голове».

«Не стоит открывать это с точки зрения общего туризма. С точки зрения научного обмена, научных экспедиций, они будут обмениваться опытом - это более чем правильно», - сказал он.

Кукса рассказал, что ранее вокруг Чернобыля предлагалось сделать заповедную зону, которая бы управлялась какой-то внешней международной организацией и финансировалась ей же, что снизило бы финансовую нагрузку на Украину. По его словам, там плотность населения дикими животными в разы больше, чем во всех остальных заповедниках Европы.

Александр Кукса предостерег всех собравшихся в Чернобыль, что надо питаться привезенными с собой продуктами, ничего не трогать, слушаться экскурсоводов и иметь при себе дозиметр.