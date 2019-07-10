Опубликованы кадры задержания мужа похитившей 20 млн рублей кассирши

Супруга кассирши, которую обвиняют в хищении более 20 млн рублей из кассы банка в башкирском Салавате, задержали в уфимском аэропорту по прилете из Москвы.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, Марата Хайруллина задержали как соучастника кражи. Следствие считает, что муж кассирши не раз приезжал в банк, где она работала, чтобы получить от нее похищенные деньги. Все эти средства он клал на личный счет и тратил на спортивные ставки.

Волк сообщила, что против супругов возбуждено уголовное дело о краже по ч.4 ст. 158 УК РФ. Луизу Хайруллину задержали еще 4 июля в съемной квартире в Казани. Женщина была арестована за присвоение денег по ч.4ст. 160 УК РФ. Подозреваемая находится в одиночной камере в СИЗО.

Напомним, о пропаже Хайруллиной вместе с мужем и двумя детьми стало известно 27 мая. Кассирша вынесла из отделения банка, где работала около 24,5 млн рублей.