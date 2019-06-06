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«Видел столб раскаленного воздуха»: темнокожий ликвидатор чернобыльской аварии о работе вблизи реактора

Наталия Майорова
08:35 06.06.2019
В своем комментарии «Звезде» он рассказал, что самое ближнее расстояние, на которое он подходил к реактору, были 100 метров.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Первый день ликвидаторы крупнейшей техногенной катастрофы на чернобыльской АЭС работали в противогазах, но процесс осложнялся жарой, которая уже успела установиться на Украине к 26 апреля 1986 года. Такими воспоминаниями поделился Игорь Хиряк, который стал одним из участников ликвидации аварии.

В своем интервью «Звезде» он рассказал, что самое ближнее расстояние, на которое он подходил к реактору, были 100 метров.

«Со станции было хорошо видно, как поднимается столб раскаленного воздуха. Мы забирали плиты, грузили на машину. У нас не было даже крана, взводом поднимали трехметровую плиту, и грузили на платформу, на машину», - вспоминает он.

Мужчина отметил, что в целом взрыв на чернобыльской АЭС можно сравнить с пенопластовой коробкой, которую подожгли снизу, и она оплавилась доверху. При этом Игорь Хиряк стал одним из очевидцев ряда происшествий, которые неоднократно случались при попытках устранить последствия страшной аварии.

«Видели, как вертолет упал, зацепившись за распорку. Был очевидцем, когда взяли у нас инженерную машину разминирования (ИМР), и установили на нее радиоуправление. Радиоактивный фон настолько был сильный, что сигнал до машины плохо доходил. И в какой-то момент машина просто отказалась от управления и свалилась в канал», - рассказал он.

Что же касается рабочего процесса, то здесь тоже все было непросто.

«Первый день работали в противогазах. Но в нем было очень жарко. На второй день в респираторах, но когда он промокнет, через него становится трудно дышать, поэтому я убрал его. Надышался, йод попал в горло, поднялась ужасная температура. У нас в аптечках были таблетки, мы их принимали и лежали - это было наше лечение», - сообщил он.

Игорь Хиряк родился в 1967 году и в 18 лет был призван в армию; 29 апреля 1986 года его понтонно-мостовой бригаде была поставлена задача выдвинуться в район Чернобыля и навести мост через реку Припять.

Темнокожего чернобыльца нашли в Череповце после того, как в СМИ появились сообщения с критикой британской сценаристки Карлы Мэри Свит, которая упрекнула создателей нового сериала HBO «Чернобыль» в отсутствии темнокожих актеров. Девушка отметила, что раз уж создатели допустили британский акцент актеров вместо украинского, нужно было допустить и не только белокожих исполнителей ролей. Закончила Смит свое повествование словами о глубоком разочаровании тем, что создатели шоу, по ее мнению, «делают вид, что чернокожих людей не существует». 

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