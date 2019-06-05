«Одиссея» арктического пса: что стало со спасенной «Военной приемкой» собакой

В этом году программа «Военная приемка» впервые на телевидении продемонстрировала возможности уникального спецподразделения Минобороны в Арктике. Журналисты вместе с группой арктического спецподразделения проехали к самой северной точке Евразии - мысу Челюскин.

Во время сложнейшего марш-броска в экстремальных условиях произошло невероятное: на безлюдном берегу Северного ледовитого океана, буквально посреди безжизненной арктической тундры, группа повстречала собаку. Как позже выяснится, животное бежало за группой от самого Челюскина, замерзшего и уставшего его нашли в 160 километрах от мыса.

Оператор «Военной приемки» Александр Кирюхин не смог бросить животное посреди ледяной пустоши и решил забрать его к себе домой, в Москву.

«Мы нашли ее посреди тундры, бескрайней, ледяной. За много-много километров от каких-либо людей. Все автоматически поняли, и я тоже, что эта собака, скорее всего, обречена... Я решил, что везу ее в Москву. Оформил ей документы. Когда я повез ее сюда, в Москву, было несколько перелетов», - рассказывает Кирюхин.

По его словам, в первое время собака, выросшая среди льдов, не могла привыкнуть к резкой перемене климата. Для северного пса, как его прозвали члены экспедиции, даже обычные трава и кусты были в новинку. Поначалу собака даже не умела пить воду и начинала захлебываться, поскольку с детства привыкла есть снег, чтобы утолить жажду.

«Она в первый раз увидела такую высокую траву, кусты. Она все нюхает, везде скребет лапами, чувствует: то крот, то еще какая-то живность… Она в шоке, прилетела из морозной Арктики, а тут земля, трава, для нее все это чуждо», - говорит Кирюхин.

После всех пережитых невзгод собака, получившая кличку Юла, живет вместе с Александром у него дома. Животное оказалось очень ласковым и дружелюбным. Олег старается не оставлять своего питомца в одиночестве надолго и берет Юлу с собой даже в командировки.