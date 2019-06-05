Неделя за неделей в 100 рентген: темнокожий ликвидатор рассказал, как устранял последствия Чернобыля

После критики сериала «Чернобыль» за отсутствие темнокожих актеров в Череповце нашли такого героя. Игорь Хиряк родился в 1967 году и в 18 лет был призван в армию; 29 апреля 1986 года его понтонно-мостовой бригаде была поставлена задача выдвинуться в район Чернобыля и навести мост через реку Припять.

Хиряк рассказал «Звезде» в эксклюзивном интервью, как стал ликвидатором чернобыльской аварии.

«Это была срочная служба. Попал в Киев, в понтонно-мостовой полк, и как раз вечером в этот же день мы отправились на ликвидацию последствий. Я пробыл там, не выезжая, 2,5 месяца. Позже возил шефа по делам по выходным. Так служба и шла, много лет не выводилась оттуда часть», - поведал ликвидатор.

Игорь рассказал о работе, которую тогда выполнял: по его словам, неделя за неделей чередовались смены непосредственно на мосту через реку и на пострадавшей станции.

«Обеспечивали проход кораблей, поддерживали мост в рабочем состоянии. А после одного выходного дня менялись с другой частью и выезжали на станцию. На ней на обводном канале был понтонный мост, также обслуживали мост, подъезды к нему, выполняли какие-то разовые работы», - рассказал мужчина.

Ответив на вопрос о дозах радиации, при которых приходилось работать, Хиряк привел конкретные цифры: значения, которые показывал дозиметр, просто находясь на воздухе, достигали четырех рентген в час, в то время как «на конкретных предметах и больше 100 зашкаливало».

Во время ликвидации последствий аварии мужчина получил ожог гортани и большую опухоль. В настоящий момент он, «как все чернобыльцы», находится на пенсии.

Напомним, ранее британская сценаристка Карла Мэри Свит раскритиковала новый сериал HBO «Чернобыль» за отсутствие темнокожих актеров. Она отметила, что раз уж создатели допустили британский акцент актеров вместо украинского, нужно было допустить и не только белокожих исполнителей ролей. Закончила Смит свое повествование словами о глубоком разочаровании тем, что создатели шоу, по ее мнению, «делают вид, что чернокожих людей не существует».