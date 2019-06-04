Адвокат задержанного по подозрению в убийстве экс-спецназовца рассказал о своем подзащитном

Один из задержанных по подозрению в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина может быть не причастен к данному преступлению. Так считает адвокат предполагаемого преступника Олег Жильцов.

«Мой подзащитный последние три дня проживал дома. Этот факт уже говорит о том, что человек не беспокоился, что ему надо куда-то скрыться. Те сведения, которые сейчас в Интернете находятся, им не верьте. Там не то что немного не так, там много чего не так. Мой подзащитный никуда не скрывался, он находился дома. Я считаю, что мой подзащитный непричастен к данному преступлению», - сказал юрист «Звезде».

По словам Жильцова, его подзащитного зовут Сергей и у него своя версия произошедшего, которую они скоро изложат.

Отвечая на вопрос о том, как задержанный оказался в тот трагический вечер в питейном заведении, адвокат ответил, что это была «просто встреча друзей», на которой собравшиеся были трезвые.

«Это была просто встреча, на которой люди не были пьяные. Причины конфликта я у него (у подзащитного - прим. ред.) не выяснял. Человек находился последние три дня дома, ходил на работу. У него трое детей, он давно проживает в Москве, к уголовной и административной ответственности никогда не привлекался», - заключил защитник.

Трагический инцидент произошел 1 июня. По данным следствия, Никита Белянкин, который ранее принимал участие в боевых действиях в Сирии, увидел, как группа людей избивает человека, и решил вмешаться. В момент потасовки бывшему спецназовцу было нанесено ножевое ранение в грудь, которое оказалось смертельным.

По предварительным данным, похороны погибшего спецназовца пройдут в четверг, 6 июня, на Митинском кладбище.