«Умер у меня на руках»: очевидец о гибели бывшего спецназовца в Подмосковье

Очевидцы убийства бывшего спецназовца в Подмосковье пытались спасти его до приезда скорой помощи.

Один из случайных свидетелей рассказала «Звезде» о последних минутах жизни молодого человека.

Мужчина вспомнил, что в разгар драки прозвучало несколько выстрелов, после чего агрессивная толпа разбежалась и на месте остался один пострадавший.

Он пытался звать на помощь, но упал, сделав несколько шагов.

«Я сидел на лавочке и все произошло за считанные секунды. Какая-то толпа била двух ребят. Парень просто хотел разнять. Он потом пошел в нашу сторону и просто упал. Мы подбежали и увидели, что у него в руке был пистолет. Люди просто встали и боялись подойти, так как у человека палец был на курке. Я подошел, пнул ногой оружие подальше и попытался оказать помощь, но он умер у меня на руках. Он пытался вдохнуть, но к сожалению, такая ситуация произошла и так получилось», - рассказал очевидец трагедии Федор Соколов.

Расследованием убийства занимается Следственный комитета по Московской области, сотрудники которого уже возбудил по факту трагедии уголовное дело. Следователи устанавливают всех участников ночной драки и опрашивают свидетелей.

Погибшего молодого человека звали Никита. Он был бойцом спецназа и несколько раз бывал в командировках в Сирии.

Молодой человек отличался патриотическими взглядами и твердыми представлениями о чести.

Он отслужил четыре года, его последний контракт завершился полгода назад. Подробности трагедии выясняются.