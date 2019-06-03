«Накинулись, как стая»: отец погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал о трагедии

Все личности участников трагедии в Подмосковье, где погиб боец спецназа Никита Белянкин, установлены. В настоящее время выясняется, кто конкретно нанес смертельное ранение молодому человеку. Об этом «Звезде» рассказал отец погибшего Алексей Белянкин.

«Насколько я понял, конфликт начался в баре. Потом участники вышли на улицу разбираться. Людей было очень много, порядка 15 человек. Они всей толпой начали избивать парня, нанесли ему удар ножом. Потом просто стали его добивать. Именно в тот момент и появился Никита», - сообщил он.

Алексей Белянкин отметил, что его сын проходил мимо вместе со своей девушкой. Однако когда он увидел драку, то «ни слова не говоря, сразу побежал» на место происшествия.

«Они уже разбрелись, а когда Никита подошел, то набросились со всех сторон. Повалили его. Никита успел достать травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. В этот момент они со всех сторон, как стая, накинулись, повалили его между машин, начали бить. Он поднялся, вырвался, начал оказывать сопротивление. В этот момент кто-то нанес удар ножом. Попал в область сердца. Никита пробежал буквально 20 метров, и все», - рассказал отец погибшего спецназовца.

По его словам, прибывший на место судмедэксперт установил, что было нанесено проникающее ранение и шансов на спасение не было никаких.

«Очень быстрая смерть. Ценой своей жизни спас того, кого избивали. Пострадавший оказался реаниматологом, ему буквально вспороли живот. Он говорил людям, которые пытались ему помочь, что надо делать. Потом приехали медики и оказали ему помощь», - заключил Белянкин.

Инцидент произошел 3 июня. Сейчас следователи собирают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей происшествия. Местные жители слышали громкие крики и хлопки, похожие на выстрелы, около полуночи. Участников массовой драки разыскивает полиция.

Расследованием убийства бывшего спецназовца в Подмосковье займется Следственный комитет по Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».