Об импортозамещении, форуме и заключенных контрактах: интервью замминистра обороны Александра Фомина.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на полях «Армии-2019» дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Звезды» Татьяне Ляшко, в котором рассказал о том, как расширилась география форума за пять лет его существования. А также о том, как на сегодняшний день обстоят дела у России с ее зарубежными партнерами.

Замминистра также раскрыл данные о результатах встреч на высшем военном уровне и заключенных на «Армии-2019» соглашениях. Отдельно Фомин отметил, что на форум «Армия» приезжает все больше делегаций из стран африканского континента.

Отдельной темой интервью стали санкции против нашей страны и их влияние на российскую военную промышленность. Заместитель министра нашел в этом вопросе как негативные, так и положительные моменты, но при этом подчеркнул, что успешное импортозамещение в России стало примером для многих других стран.