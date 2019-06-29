Рассекречены документы о помощи СССР странам Запада во время Великой Отечественной войны

Министерство обороны Российской Федерации в дни работы форума «Армия-2019» впервые представило архивные документы времен Великой Отечественной, которые ранее хранились под грифом «Совершенно секретно». Они начисто опровергают ставшие в последнее время популярными на Западе теории о том, что Советский Союз якобы «оккупировал» страны Европы по окончании Второй мировой войны.

Заместитель начальника научно-исследовательского отдела Центрального архива Министерства обороны Виктория Каяева принесла в студию «Звезды» буквально несколько чемоданов бумаг, в которых подошло время снять гриф секретности, и теперь они являются настоящей сенсацией. В них документально подтверждено, что Советский Союз еще в то время, когда шла Великая Отечественная война, помогал продовольствием жителям Польши и Будапешта.

«Если мы откроем этот том, то увидим, что здесь находится справка о ходе выполнения постановления Государственного комитета обороны от 9 февраля 1945 года по отправке хлебопродуктов в распоряжение временного правительства Польской республики. Отмечу, что боевые действия еще ведутся. Здесь прямо в тоннах указано, сколько и какого материала - крупа, мука, рожь, то есть продовольствия - было отправлено польскому населению. В марте - 20 тысяч тонн, в апреле столько же. Здесь есть указание тех станций, откуда это оправлялось. Это все станции в глубине Советского Союза», - рассказывает Виктория Каяева.

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То есть даже в тех условиях, когда в Советском Союзе был голод, были уничтожены запасы зерновых и поля, страна находила средства, чтобы отправлять продовольствие в Польшу, которая также пережила оккупацию.

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Другой документ датирован 29 мая 1945 года. В нем отдается распоряжение об оказании польскому государству помощи в организации посевных работ. Документально подтверждено, что населению Польши поставлялись семена - для того, чтобы поляки могли засеять свои поля и получить урожай, которым они сами же потом будут распоряжаться.

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«Есть ли еще где-то какие-то документы, свидетельствующие о том, что «оккупанты» вместе с собою приносят посевной материла, обеспечивают продовольствием местное население, помогают детям. Разве «оккупанты» так поступают?», - задается вопросом представитель архива Минобороны.

Знаменитые кадры, на которых русские солдаты в Берлине поят молоком немецких детей, теперь также можно верифицировать документально. В студии «Звезды» Виктория Каяева представила постановление военного совета 1-го Белорусского фронта, осуществлявшего боевые действия в Берлине, об организации выдачи молока детям Берлина.

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«На тот момент в Берлине в 1945 году детей было около миллиона. И вот детей до 8 лет наши военнослужащие обеспечивали молоком. То есть таким образом наши военные заботились о здоровье и будущем нации Германии. Постановление «О снабжении молоком детей города Берлина». Дальше идет ссылка на постановление Государственного комитета обороны от 8 мая 1945 года. То есть еще не подписан акт капитуляции. И говорится, что должно быть организовано снабжение детей молоком до 8-ми летнего возраста за счет: и дальше идет указание, каким образом это все организуется. Прикреплены районы, которые будут отвечать за поставку молока», - рассказала Виктория Каяева.

В другом рассекреченном Минобороны архивном томе собрана информация об оказании помощи Советским Союзом практически всем освобожденным странам: Польше, Австрии, Чехословакии и Германии. Так, 23 апреля 1945 года было задокументировано, что Польше должна быть оказана помощь в виде: крупного рогатого скота - 150 тысяч голов, хлопка - 20 тысяч тонн, немытой шерсти - 2 тысячи тонн, крупных кож - 100 тысяч для обеспечения промышленности Польши и организации рабочих мест в стране.

В других документах речь идет уже об оказании помощи Советским Союзом странам Восточной Европы. В них, в частности, содержится справка штаба тыла Красной Армии и переписка с управлением тыла фронтов об отгрузке продовольствия в Будапешт.

«В ней говорится, что зерна, сахара и мясо было выделено в тоннах: зерна - 15 тонн, сахара - 2 тонны, мяса - 3 тонны. При этом за всем, что передавалось и отгружалось, велся жесточайший контроль. Эта программа не могла быть невыполненной. Были назначены ответственные за ее выполнение, и буквально каждый переданный килограмм шел под личную ответственность лиц, которые за это отвечали», - поясняет специалист архива.

Со всеми этими документами, по словам Виктории Каяевой, теперь сможет ознакомиться каждый желающий гражданин РФ или иностранец. Это можно сделать по запросу, придя в читальный зал архива Минобороны РФ. По словам специалиста, разрешение на рассекречиванию документов ВОВ дается планово, по мере прохождения определенных отрезков времени. Так что любые попытки Запада фальсифицировать историю времен Войны раз за разом будут терпеть сокрушительное поражение, а все обвинения в адрес России и сомнения ее роли в Великой Отечественной войне останутся беспочвенными.