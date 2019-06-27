В России создана технология для определения настроения каждого человека в толпе

В будущем террористов смогут выделять из толпы в автоматическом режиме. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал заместитель генерального директора НТЦ «Модуль» Алексей Мохнаткин.

«К примеру, в толпе выделяется человек, который должен радоваться, а он не радуется, у него слишком серьезное выражение лица. Мы отслеживаем его поведение, видим, что он ходит со своим рюкзаком и планирует его куда-то пристроить. Искусственный интеллект позволит выделять из толпы поведение людей, похожее на поведение террориста», - сказал Мохнаткин.

Он подчеркнул, что технология, которая позволяет определять уже известные правоохранительным органам лица из толпы, уже отработана и применяется.

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