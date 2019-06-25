Новинки «Калашникова»: что привезли на «Армию-2019»

Про продукцию бренда «Калашников» никому объяснять не нужно, но на стенде форума «Армия-2019» про производителя автоматов можно узнать много нового. Оказывается, есть еще и гражданская версия оружия для охотников, и «дрон-камикадзе».

АК-15 совсем недавно начали поступать в войска, а теперь появятся в магазинах для охотников. На форуме концерн презентовал гражданскую версию нового автомата Калашникова - АК TR3, а также линейку боевых робототехнических комплексов. В перспективе они станут прямоходящими, как показаны в некоторых фантастических фильмах.

Сегодня ударные боевые беспилотники концерна знают во всем мире. Недавно в Абу-Даби был представлен первый дрон, а теперь для форума «Армия» подготовлена новая разработка.

Представлен и беспилотник «Куб», который буквально взорвал весь мир. Свой боевой заряд он может донести до любой цели. Теперь новая премьера - новый беспилотник. Пока он под тканью, но уже вскоре интрига будет раскрыта.

Показали и дрон-камикадзе «Ланцет» - в двух версиях. Отличия - в скорости, аккумуляторах и боевом заряде. А главное - оператор, управляющий этим дроном, не теряет цель до момента взрыва.

«Это очень необычная аэродинамическая схема. Двойной Икс. Пока мы не видели вообще на планете такого решения. У кого есть приближенные, очень сильно этим гордятся. Но у нас это уже двойной Икс. Это позволяет работать на очень высоких скоростях на пикировании, при этом сохранить и полезную нагрузку большой массы, и получить хорошую очень скорость», - рассказал Александр Захаров, главный конструктор дрона «Ланцет».

Этот беспилотный комплекс не засечь локаторами. Он способен наносить удары в воздухе, на воде и земле. По словам разработчиков, внедрение таких атакующих дронов вскоре поменяет концепцию всех боевых действий в мире. Как и новый электромотор, который концерн протестировал на треке Формулы-1 в Сочи.

Показаны здесь и другие концепции электромобилей и даже разнообразные мотоциклы, так называемые электроциклы. Для города, бездорожья и даже для спецназа.

На стрельбище все желающие могут своими руками собрать и разобрать новейшие образцы автоматов, пулеметов и даже снайперских винтовок. Также на стенде для посетителей есть и настоящая боевая техника.

Эта презентация охватила все стихии: землю, воздух и даже воду! Новейший быстроходный десантный корабль БК-16 уже поставляется в Росгвардию и Силам специальных операций. На форуме представили не прототип, а полноразмерную модель - 18 метров в длину. Сейчас несколько таких уже охраняют Крымский мост.