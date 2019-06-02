«Вступился за слабого»: смертельная потасовка возле бара в Подмосковье попала на видео

В Красногорском районе Подмосковья произошла массовая драка, закончившаяся смертельным исходом для одного из местных жителей. «Звезда» публикует кадры конфликта, которые привели к печальному итогу.

Погибший молодой человек по имени Никита был жителем дома по соседству. Как рассказал «Звезде» его близкий друг Иван, в этом же здании располагался бар, с обитателями которого повздорил Никита.

Молодой человек шел к себе домой и стал свидетелем конфликта. Он принял решение вступиться за слабую сторону, однако сам стал объектом агрессии. В итоге ситуация вылилась в драку восьмерых против одного.

На видео запечатлен фрагмент конфликта. В какой-то момент драки один из противников, возможно, использует травматический пистолет. Из видео нельзя с уверенностью заключить, в какой момент произошло убийство. Последовательность событий предстоит установить полиции.

Как отметил друг Никиты, тот имел звание ефрейтора и бывал в командировках в Сирии, был бойцом спецназа. Молодой человек отличался патриотическими взглядами и твердыми представлениями о чести. Он отслужил четыре года, его последний контракт завершился полгода назад. Подробности трагедии выясняются.