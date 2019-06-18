«Все ходим под Богом»: Киркоров рассказал о жесткой посадке в Домодедово

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров рассказал «Звезде» подробности происшествия в аэропорту Домодедово.

Эстрадный певец, вместе с детьми и коллективом, находился на борту пассажирского самолета, который следовал из болгарской Варны.

Совершить посадку с первого раза экипажу не удалось и летчики были вынуждены уйти на второй круг. Спустя несколько минут лайнер благополучно сел.

«Мало приятные секунды пришлось пережить, но все хорошо, что хорошо кончается. Слава Богу, что профессионализм экипажа и летчиков нам помогли. Они сделали все возможное, чтобы этот полет не закончился трагически. Конечно, это нештатная ситуация. Мы жестко сели и сразу взлетели, но пилоты спасли нам жизнь. Все мы еще раз поняли, что ходим под Богом и рискуем, когда садимся в самолет, но со второго раза все завершилось благополучно», - рассказал в интервью «Звезде» Киркоров.

О причинах нештатной ситуации на борту самолета по-прежнему ничего не известно. Сам певец поспешил покинуть борт и поскорее добраться до дома.

«Все находились несколько в шоковом состоянии, поэтому хотелось выйти из самолета и ступить на твердую землю поскорее. Было уже не до причин и объяснений. Мы возвращались с гастролей в Болгарии всей семьей, всем коллективом и у всех было прекрасное настроение. Оно и сейчас такое, поскольку я понимаю, что все могло закончиться по другому», - констатировал народный артист РФ.

Паники на борту удалось избежать благодаря профессиональным действиям бортпроводников, которые сумели быстро успокоить пассажиров.

Самолет успешно приземлился со второй попытки. Никто из его пассажиров не пострадал.