Из Тамани в Керчь без остановок: кадры проезда первого состава по железной дороге на Крымском мосту

Знаковое событие произошло на Крымском мосту. Там строители соединили два берега железной дороги.

На укладку одной колеи между берегами ушло 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

После успешной стыковки рельсов по переправе прошел первый состав. Корреспондент «Звезды» стала одной из первых пассажиров поезда.

Поезд из Тамани в Керчь прошел без остановок. Служебный состав преодолел путь в 19 километров.

Он ехал размеренно и не спеша. Сейчас главная задача - обкатать новый участок.

А уже в ближайшее время проведется финальная стыковка звеньев второго пути, после того как проложат последние семь километров рельсошпальной решетки.

Билеты на первые поезда в Крым уже с октября поступят в продажу. Утверждено десять основных направлений. Самый протяженный маршрут - до Мурманска.