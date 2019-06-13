«Починить поломанный ген»: российский ученый рассказал о планах по созданию «ГМО-детей»

Российский молекулярный биолог Денис Ребриков заявил, что работает над тем, чтобы научиться создавать человеческие зародыши с отредактированными генами. Для этого он намерен использовать технологию CRISPR/Cas9.

Если задумка удастся, Ребриков станет вторым ученым в мире, «создающим детей» с отредактированными генами.

В разговоре со «Звездой» специалист рассказал, что китайский ученый не внес ничего принципиально нового в геном, а превратил один вариант генов в другой.

В качестве противоположного примера он привел случай, когда в паре оба глухие.

«В этом случае генное редактирование могло бы исправить ситуацию, починить этот поломанный ген», - утверждает ученый.

Так, исправив мутацию, ребенок родится с хорошим слухом.

Однако врач предупреждает: вопреки убеждениям, подобная практика не поможет избавиться от наследственных заболеваний.

Кроме того, Ребриков добавляет: всегда существует вероятность развития эмбрионов с максимально хорошим набором ген.