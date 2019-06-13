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«Жуткое течение»: пассажирка маршрутки рассказала, как спасла ребенка в Севастополе

Татьяна Полуказакова
14:43 13.06.2019
Девушка успела схватить ребенка в последний момент, и он не попал под колеса машины.
«Жуткое течение»: пассажирка маршрутки рассказала, как спасла ребенка в Севастополе
© Фото: Andrey, YouTube

В Севастополе водитель троллейбуса и пассажирка маршрутки спасли мальчика. Ребенка сбила с ног волна на затопленной дороге, и он поплыл под колеса машины. Зишан Эннанова рассказала, как пришла ему на помощь.

«Я видела, как он начал переходить дорогу. Я понимала, что мальчик худенький, что его может унести течением. Я уже начала водителю говорить: "Если он сейчас упадет, откройте срочно дверь". Как чувствовала, я сама тоже мама. И я понимаю, что ребенок один и он передвигался еле-еле. Посреди дороги он упал, поскользнулся и его понесло», - рассказала Зишан Эннанова.

Она успела схватить мальчика буквально в последний момент. Водитель троллейбуса тоже выбежал на помощь.

«Еще машина не так близко была, потому что могло бы быть все хуже», - добавила девушка.

По ее словам, мальчик ударился рукой, а она сама зацепилась за номер. Течение было сильным, и было тяжело передвигаться.

«Хорошо, что все обошлось. Я думаю, что на моем месте многие бы так сделали», - добавила Эннанова.

Она предполагала, что такой несчастный случай может произойти, поскольку по дороге она видела машины МЧС, скорой помощи. По ее словам, для Севастополя такое - редкость.

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