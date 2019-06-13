SOS: опубликована аудиозапись с атакованного танкера в Оманском проливе

«Звезда» публикует аудиозапись, на которой слышно, как моряки передают информацию о своих координатах на сушу.

Член экипажа сообщает, что танкер Front Altair охватило пламя. Причиной возгорания стало, по его версии, попадание торпеды. Моряк передает, что есть угроза взрыва.

Всего на танкере находились 23 человека. Они не пострадали. Медицинской помощи никому из членов экипажа не понадобилось. Как следует из записи, спасательная операция завершилась успешно.

Моряков спасли и доставили на территорию Ирана. Предполагается, что среди экипажей могут быть россияне.

Ранее сообщалось, что два нефтяных судна в Оманском заливе подверглись нападению. По информации СМИ, Front Altair уже затонул.