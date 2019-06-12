«Тяжелая черепно-мозговая травма»: в группе Trubetskoy рассказали о состоянии избитого музыканта

Директор проекта Trubetskoy Марат Грингауз прокомментировал «Звезде» информацию об избиении участника коллектива, а также основателя группы «Ляпис Трубецкой» гитариста Руслана Владыко.

«На Руслана, видимо, напали, видимо, произошло ограбление. В общем, у него очень тяжелая черепно-мозговая травма, он лежит в коме на искусственной вентиляции легких, и пока все плохо», - рассказал Грингауз.

«Помочь ему, к сожалению, сейчас ничем нельзя, потому что все, что нужно, врачи минские сделали, там хорошие условия. Естественно, вся группа на низком старте, готова помогать ему по первому зову», - добавил он.