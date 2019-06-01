«Огненное облако!» - очевидец о взрывах на оборонном заводе в Дзержинске

В цехе по производству тротила на оборонном заводе «Кристалл» в городе Дзержинск прогремели 1 июня два взрыва. «Звезде» удалось пообщаться с очевидцем события, местным жителем Валерием Петровичем. Взрыв застал его на работе, недалеко от завода.

«Вот такое облако я первый раз вижу! Огненное облако! После первого взрыва я дал команду ребятам: "ложитесь все". Все легли по моей команде. Затем второй хлопок», - поделился мужчина.

Валерий Петрович рассказал, что после второго взрыва в воздухе опять несколько минут висело «огненное облако». Он и его коллеги покинули опасное место и разошлись по домам.

По словам мужчины, он созвонился со своими знакомыми, в одного из них попали осколки разбитого стекла.

По последним данным, в результате взрывов пострадали 19 человек. В зданиях выбиты стекла, кадры повреждений уже появились в социальных сетях. На них запечатлены выбитые рамы и разбитые стекла в жилых домах.