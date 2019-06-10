Запашный сообщил подробности о ДТП на Ленинском проспекте

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал «Звезде» подробности ДТП, которое произошло в Москве на Ленинском проспекте.

«Утром я возвращался после того, как встречал свою семью, которая приехала на Курский вокзал. На Ленинском проспекте я попал неожиданно в ДТП - с правой стороны меня резко бортанула машина, я начал уходить налево от этого удара в сторону столба, стоящего с левой стороны от дороги, остановился, меня протащила немного машина, после этого выехала вперед, и я успел остановиться до столба и увидел, как машина бьет по газам и уезжает дальше, машина Opel», - сообщил Запашный.

По его словам, в машине, которая протаранила его автомобиль, находились «два выходца из средней Азии».

«Их поймали, один из них был в нетрезвом состоянии, второй якобы сидел за рулем, то есть там понятно было изначально, что тот, который был пьяный, был за рулем, но на момент поимки они поменялись местами. Он вел себя очень дерзко, продолжал выпивать, угрожал мне какими-то разборками, дерзил представителям ГИБДД, но в результате зафиксировали ДТП, в течение пяти часов я находился на этом месте», - отметил Запашный.

Он рассказал, что в момент ДТП у него в машине находились дети, которые напугались.