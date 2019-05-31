Что осталось от разбитого аэропорта в Донецке: кадры изнутри

Только за эту неделю в Донбассе погибли пять человек, еще пятеро ранены в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Всего за неделю киевские силовики нарушали перемирие почти сто раз.

В результате обстреляны 20 населенных пунктов, в том числе из крупнокалиберной артиллерии. Снаряды прилетали прямо на территорию жилых дворов, пострадали трое детей. Вот уже пять лет в Донбассе продолжаются боевые действия. Некоторые районы превратились в руины. А самые ужасные картины - в Донецком аэропорту, который несколько раз переходил из рук в руки. Там удалось побывать специальному корреспонденту «Звезды».

Дорога до аэропорта представляет жуткое зрелище: срезанные и обожженные деревья, следы боевых действий, разрушенные здания. Выжженный остов - все, что осталось от международного аэропорта Донецка имени Сергея Прокофьева.

Никто не думал, что украинская армия решится бомбить этот аэропорт, ведь терминал сдали в 2012 году. Построен он был к «Евро-2012», но нежелание принимать выбор своих граждан оказалось сильнее, чем какие-либо финансовые соображения.

26 мая 2014 года ВСУ нанесли по терминалу удар с воздуха - не пожалели новый аэропорт. Наверно, именно с этого момента и можно отсчитывать ход боевых действий в Донецке. Поэтому взятие аэропорта нужно было и для того, чтобы обезопасить весь город. Ведь пока военнослужащие ВСУ держали новый терминал, их минометы добивали до центра города, а это всего где-то 5-7 км.

Изначально здание нового терминала было длиннее, часть его обрушилась во время штурма. Осенью под контроль Донецкой Народной Республики перешла часть комплекса, гостиница, монастырь, ангары и часть других строений. Зимой взяли старый терминал, а в январе 2015 года военнослужащих ВСУ зажали между этажами нового терминала и предложили им сдаться.

Брали воздушную гавань в три этапа: первый, неудачный штурм был в мае, потом - осенняя серия авиаударов, и уже зимой, под Новый год, началась финальная фаза. Последним под контроль ДНР перешел новый терминал.

Теперь аэропорт в руинах. И за 5 лет стал еще больше разрушаться. Сколько уйдет на его восстановление - неизвестно. Единственное, что здесь появилось, это граффити в память о детях, погибших на этой войне. Их 101 человек. И это цифра только на 2016 год.

После взятия аэропорта ВСУ были отброшены больше, чем на два километра. Бой за Донецкий аэропорт продолжался больше полугода. Официально он начался 27 мая 2014 года, а активная фаза боевых действий закончилась в январе 2015-го. Сейчас здание находится полностью под контролем Народной милиции Донецкой Народной Республики.