«Сюда хвостовик прилетел»: жительница ДНР показала последствия обстрела ВСУ
Вооруженные силы Украины накануне, 30 мая, обстреляли окраины Донецка. Пострадали мужчина и восьмилетняя девочка. Они получили осколочные ранения.
Огонь велся со стороны подконтрольного украинской стороне населенного пункта Пески по поселку Веселое Донецкой Народной Республики.
Примерно в 20.00 по московскому времени снаряд попал в крышу жилого дома. Хвостовая часть боеприпаса прилетела в огород к соседям.
«Прилет произошел к соседу, а к нам - хвостовая часть», - рассказала жительница соседнего дома Татьяна.
Женщина показала корреспонденту «Звезды» место на территории огорода, куда попала хвостовая часть боеприпаса. Она рассказала, что рядом с этим местом находилась восьмилетняя Василиса, ей в руку попал осколок.
«Прилетело к соседу за забором, а вот сюда хвостовик прилетел... под виноград прям», - добавила Татьяна, указав на место попадания снаряда.
«Вот там Василиса стояла, что ей прилетело, я не знаю», - сказала женщина.
К счастью, девочка серьезно не пострадала. Ей на месте была своевременно оказана помощь.