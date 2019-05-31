«Сюда хвостовик прилетел»: жительница ДНР показала последствия обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины накануне, 30 мая, обстреляли окраины Донецка. Пострадали мужчина и восьмилетняя девочка. Они получили осколочные ранения.

Огонь велся со стороны подконтрольного украинской стороне населенного пункта Пески по поселку Веселое Донецкой Народной Республики.

Примерно в 20.00 по московскому времени снаряд попал в крышу жилого дома. Хвостовая часть боеприпаса прилетела в огород к соседям.

«Прилет произошел к соседу, а к нам - хвостовая часть», - рассказала жительница соседнего дома Татьяна.

Женщина показала корреспонденту «Звезды» место на территории огорода, куда попала хвостовая часть боеприпаса. Она рассказала, что рядом с этим местом находилась восьмилетняя Василиса, ей в руку попал осколок.

«Прилетело к соседу за забором, а вот сюда хвостовик прилетел... под виноград прям», - добавила Татьяна, указав на место попадания снаряда. «Вот там Василиса стояла, что ей прилетело, я не знаю», - сказала женщина.

К счастью, девочка серьезно не пострадала. Ей на месте была своевременно оказана помощь.