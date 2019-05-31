Эксперт рассказал о проблемах новых украинских катеров «Кентавр»

Военный эксперт Александр Мозговой прокомментировал информацию о том, что скоростные возможности новых десантно-штурмовых катеров «Кентавр», которые были приняты ВМС Украины в прошлом году, не соответствуют заявленным характеристикам.

Он напомнил, что у катеров данного типа были проблемы с устойчивостью и даже на тихой воде они не стояли ровно, наблюдался постоянный крен.

«У этих катеров были проблемы с устойчивостью… У них крен появлялся даже на тихой воде. Это свидетельствует о том, что украинские конструкторы потеряли квалификацию заметно», - отметил эксперт.

Мозговой утверждает, что «Кентавр» проектировался на базе малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) проекта 58155 «Гюрза-М».

«Поскольку у тех ("Гюрза-М" - прим. ред.) были проблемы с мореходностью, у этих ("Кентавр" - прим. ред.) они неизбежно проявились», - добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Кентавры» в ходе заводских испытаний показали, что не могут развивать скорость, которая была указана в технических характеристиках кораблей.