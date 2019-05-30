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Сербский дипломат оценил последствия напряженности в Косово

Дарья Муромова
05:35 30.05.2019
По его мнению, без «уборки грязных служащих западной террористической агрессии» невозможно иметь ни в Европе, ни во всем мире нормальную обстановку.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: Министарство одбране и Војска Србије, Facebook

В самопровозглашенной республике Косово как можно скорее хотят доказать полную власть над территорией, считает экс-посол Югославии, председатель сербского отделения Международной славянской академии Владимир Кршлянин.

«У них немного не хватает терпения, потому что они видят кризис на Западе, видят, что нынешняя Америка больше не готова воевать за каждую мелочь. Они боятся потерять поддержку, которая у них до сих пор существовала на Западе, а с другой стороны, эти головорезы, которые во главе режима, такие как Хашим Тачи (президент Косово) и другие – доказанные военные преступники, террористы, члены наркомафии и так далее – им грозит правосудие», - прокомментировал «Звезде» ситуацию в Косово Кршлянин.

По его словам, в Гааге создан специальный трибунал для преследования так называемой «Армия освобождения Косово», основанной в 1990-х годах албанскими сепаратистами. Таким образом, сегодняшнее руководство Косово боится, в первую очередь, за личную безопасность.

«Это не их автономные действия. Их подстрекает кто-то с Запада. Наверное, те же самые силы, и это показали выборы в Европарламент, которые теряют свои позиции. Это силы 90-х, когда США навязывали империалистическое господство одной страны и одной финансовой олигархии, когда им все было позволено и некому было сопротивляться. Теперь это коренным образом и навсегда изменилось. Но для нас незавершенной задачей остаются эти грязные последствия западной агрессии, которые остались на Балканах», - утверждает Кршлянин.

По его мнению, без «уборки грязных служащих западной террористической агрессии» невозможно иметь ни в Европе, ни во всем мире нормальную обстановку.

«Я думаю, что нас эти события в Косово двигают в том направлении, чтобы мы начали открытым текстом об этом говорить», - заключил Кршлянин.

Ранее сербская армия была приведена в полную боевую готовность из-за ситуации на севере Косово. Там в ходе полицейской акции были задержаны граждане Сербии, а также россиянин, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков.

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