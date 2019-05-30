Опубликовано видео, зафиксировавшее оставившую своих детей в хостеле женщину

Мать, которая оставила вчера двух своих детей в подмосковном хостеле, попала в объектив камер видеонаблюдения. На записи с них видно, как молодая женщина с ярко-зеленой коляской идет по улице по направлению к хостелу.

Напомним, неизвестная девушка 29 мая оставила годовалых мальчика и девочку администратору хостела и не вернулась за детьми. Сотрудники хостела написали заявление в полицию.

По данному факту СК возбудил уголовное дело. Мать детей разыскивается.