Следственный комитет России квалифицировал последние обстрелы Горловки и Докучаевска как применение запрещенных средств и методов ведения войны. Населенные пункты обстреляли 27 мая, в результате чего были ранены мирная женщина и ребенок.

Именно с Горловки пять лет назад - в мае 2014 года - ВСУ начали масштабное наступление на Донбасс. Украинская армия тогда работала по жилым кварталам артиллерией.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Местные жители надеются, что мир придет к ним после смены власти в Киеве. Пока многим семьям приходится жить в подвалах, чтобы не попасть под обстрел.

В результате боев в Горловке больше всего пострадал район 6-7, он так назван из-за шахты с идентичным номером. Жизнь в поселке практически остановилась: хвостовики от «Ураганов», выбитые стекла, разрушенные дома. Посреди этой разрухи живут люди - в подвале школы, которая закрылась за ненадобностью. Школьное здание осталось, став приютом для нескольких семей, которые живут здесь уже на протяжении 5 лет.

На улицах не осталось ни одного целого дома, почти все местные жители уехали. Остались только те, кто не захотел бросать свои, пусть и побитые, но родные дома.

«Я одна осталась на улице. Вот так выйду зимой, лопата больше меня, выйду, никого нету, а раньше до конца улицы ведь жили все, каждый дом был заполнен», - рассказала жительница Горловки Валентина.

Магазинов в округе нет, а на кладбище к родным местным жителям не доехать. Только недавно пустили два автобуса.

Жители Головки Юрий и Елена живут фактически на передовой - их дом последний на улице. В городе ни одного целого стекла, хвостовики, пробитая кровля.

Однако Юрий уезжать отказывается, так как родился он в доме напротив и ходил в ту самую школу, где сейчас укрывается от обстрелов. Он помнит все, что здесь происходило - и тот самый бой на улице, и гибель мужчины во дворе дома.

«С "Градов" застрелили, мамку вытягивал с погреба, корову вытягивал, туту один я. То Танька выходила, то тоже, дом у нее разбили, такие дела у нас», - сказал житель Горловки.

Несмотря на регулярные обстрелы, они с женой тоже ведут хозяйство. Елена работает на почте, приезжает один или два раза в неделю, а Юрий живет постоянно. Все они хотят только одного - мира, и чтобы по ним не стреляли.