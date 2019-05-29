Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал о выдворении из страны и попадании в «Миротворец»

Василиса Морозова
15:08 29.05.2019
Марат Касем, выдворенный из Литвы за свою профессиональную деятельность, предположил, что украинские и литовские спецслужбы взаимодействуют.
© Видео: ТРК "Звезда"

Выдворенный из Литвы шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем рассказал «Звезде» о том, с чем было связано его задержание и попадание в базу «Миротворец».

«Мне открытым текстом сказали, что мое задержание связано с моей профессиональной деятельностью - руководителя портала Sputnik Литва. Мне намекали, что это связано с прошедшими выборами, что слишком много людей согласились нам комментировать эти выборы, у нас было много экспертов, среди них были действующие политики. Спрашивали, есть ли у нас агентурная сеть, как мы достаем их телефоны», - отметил Касем.

По его словам, это очень сильно волновало правоохранителей Литвы. Касем сказал, что его спрашивали в основном о литовских политиках и жителях.

«Они считают, что все должны быть запуганы и должны бояться, никто не должен говорить с российскими СМИ. А тут получилось, наоборот, не получилось всем закрыть рты. Это вызвало самый большой эффект», - добавил журналист.

На вопрос о том, как он попал в украинскую базу – «Миротворец», Касем сделал предположение, что это случилось потому, что украинские и литовские спецслужбы работают вместе и передают друг другу информацию.

«Все мы понимаем, и спецслужбы Украины, контролирующие этот сайт, и спецслужбы Литвы связаны, особенно с 2014 года, после того, как произошел военный переворот на Украине. Я это увидел уже в Риге, куда меня выдворили. Я это оцениваю, как очередной факт, подтверждающий, что эти спецслужбы связаны, обмениваются данными», - добавил руководитель портала Sputnik Литва.

Как рассказал Марат Касем, он был в недоумении из-за произошедшего, поскольку это означает, что страна, входящая в состав ЕС передала данные о гражданине европейской страны – государству, не входящему в состав Евросоюза.

«Самое удивительное для меня, что Литва распространила и выдала данные о гражданине Евросоюза, я гражданин Латвии. Страна ЕС передает данные о гражданине Евросоюза стране, которая в Европейский союз и не входит», - подчеркнул он.

Шеф-редактор агентства Sputnik Литва рассказал, что во время задержания и допроса с ним общались предельно корректно, но настойчиво. Каждый вопрос задавался с позиции, якобы он виноват.

«Допрос длился около трех часов, около 2,5 часов я содержался с людьми, которые нелегально хотели въехать на территорию Литвы. Пользоваться телефоном было нельзя. На бумаге, которую мне выдали было указана причина, по которой меня выдворяют из республики. Существенная угроза национальной безопасности Литвы. Я спросил на сколько, мне ответили, что на 5 лет», - заключил Касем.

Напомним, журналиста Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса с формулировкой «угроза национальный безопасности». На что представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир отметил, что страны-участницы ОБСЕ должны «способствовать передвижению журналистов в регионе».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.05.2019, 02:18
«Уйдут на дно морское»: Иран пригрозил эсминцам ВМС США секретным оружием
Дата29.05.2019, 08:28
Минобороны опубликовало захватывающие кадры ко Дню военного автомобилиста
Дата28.05.2019, 12:17
Игнашевич покинул ЦСКА
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата29.05.2019, 06:00
«Звезда» публикует видео сборки первого серийного Су-57
Дата28.05.2019, 13:30
Старинную деревянную мостовую нашли в Нижегородском кремле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:31 В стране и мире
ГД приняла во втором чтении закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
15:08 Эксклюзив
Видео
Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал о выдворении из страны и попадании в «Миротворец»
14:24 В стране и мире
Видео
На бывшем заводе Петра Порошенко загорелся корабль
14:20 В стране и мире
Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину
13:58 В стране и мире
Видео
На вратах Главного храма ВС РФ будут изображены значимые битвы Великой Отечественной
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Идиот, дурак»: пьяный депутат Рады устроил истерику в прямом эфире
Видео
Летчик Як-18 снял на видео поджигателей леса под Иркутском
Мужчина смог откопать попавший в «снежный плен» джип спустя 4 месяца и был шокирован
Видео
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Опубликованы снимки американской подлодки после столкновения с горой
Видео
«Я никогда не употреблял наркотики»: видео с хоккеистом Кузнецовым спровоцировало скандал
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.