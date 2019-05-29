Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал о выдворении из страны и попадании в «Миротворец»

Выдворенный из Литвы шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем рассказал «Звезде» о том, с чем было связано его задержание и попадание в базу «Миротворец».

«Мне открытым текстом сказали, что мое задержание связано с моей профессиональной деятельностью - руководителя портала Sputnik Литва. Мне намекали, что это связано с прошедшими выборами, что слишком много людей согласились нам комментировать эти выборы, у нас было много экспертов, среди них были действующие политики. Спрашивали, есть ли у нас агентурная сеть, как мы достаем их телефоны», - отметил Касем.

По его словам, это очень сильно волновало правоохранителей Литвы. Касем сказал, что его спрашивали в основном о литовских политиках и жителях.

«Они считают, что все должны быть запуганы и должны бояться, никто не должен говорить с российскими СМИ. А тут получилось, наоборот, не получилось всем закрыть рты. Это вызвало самый большой эффект», - добавил журналист.

На вопрос о том, как он попал в украинскую базу – «Миротворец», Касем сделал предположение, что это случилось потому, что украинские и литовские спецслужбы работают вместе и передают друг другу информацию.

«Все мы понимаем, и спецслужбы Украины, контролирующие этот сайт, и спецслужбы Литвы связаны, особенно с 2014 года, после того, как произошел военный переворот на Украине. Я это увидел уже в Риге, куда меня выдворили. Я это оцениваю, как очередной факт, подтверждающий, что эти спецслужбы связаны, обмениваются данными», - добавил руководитель портала Sputnik Литва.

Как рассказал Марат Касем, он был в недоумении из-за произошедшего, поскольку это означает, что страна, входящая в состав ЕС передала данные о гражданине европейской страны – государству, не входящему в состав Евросоюза.

«Самое удивительное для меня, что Литва распространила и выдала данные о гражданине Евросоюза, я гражданин Латвии. Страна ЕС передает данные о гражданине Евросоюза стране, которая в Европейский союз и не входит», - подчеркнул он.

Шеф-редактор агентства Sputnik Литва рассказал, что во время задержания и допроса с ним общались предельно корректно, но настойчиво. Каждый вопрос задавался с позиции, якобы он виноват.

«Допрос длился около трех часов, около 2,5 часов я содержался с людьми, которые нелегально хотели въехать на территорию Литвы. Пользоваться телефоном было нельзя. На бумаге, которую мне выдали было указана причина, по которой меня выдворяют из республики. Существенная угроза национальной безопасности Литвы. Я спросил на сколько, мне ответили, что на 5 лет», - заключил Касем.

Напомним, журналиста Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса с формулировкой «угроза национальный безопасности». На что представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир отметил, что страны-участницы ОБСЕ должны «способствовать передвижению журналистов в регионе».