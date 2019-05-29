Разрушить идеологию и подогреть конфликты: как в США хотят дестабилизировать Россию

Американская организация Rand Сorporation подготовила доклад, в котором по пунктам разложила, как можно дестабилизовать Россию. Положения материала можно разделить экономические, а также геополитические и идеологические.

Так, США планируют поставлять оружие на Украину и поддерживать оппозиционные группировки в Сирии. Об этом в эфире программы «Между тем» сообщил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

Говоря о присутствии российских военных в Приднестровье, эксперт отмечает, что заставить военнослужащих покинуть территории не кажутся США эффективными мерами.

Он отметил, что российский контингент находится в Приднестровье на законных основаниях. Если он уйдет оттуда, США это сыграет на руку, но эта задача не является приоритетом.

Гость программы рассказал, что выстраивание «дестабилизирующей дуги» от Черного моря до Прибалтики – это элемент стратегии. Тем не менее, это не решающий фактор.

«Для них приоритетной и дебютной схемой является Украина, они активно начинают смотреть на Кавказ, они держат в фокусе Белоруссию, Сирию они будут продолжать ворошить», - рассказал Ильницкий о главных задачах США.

Кроме того, гость программы добавил, что Северный Кавказ Вашингтон также не видит как «точку для действий».

«Но могут сыграть на противоречиях между Арменией и Азербайджаном», - заявил советник министра обороны РФ.

Он подчеркнул, что исходя из текста доклада, Азербайджан обязательно примет позицию Запада, и обратил внимание на то, что сейчас самое большое правительство США находится в Армении.

«Весь доклад Rand Сorporation направлен на то, чтобы разбить наши замыслы и лишить нас видения завтра», - заявил Ильницкий.

По его мнению, Штаты стараются разрушить идеологию россиян, подвергнуть сомнению то, для чего мы живем в этой стране.

«Они чувствуют, что мы сильные, но не очень понимают насколько», - заключил эксперт.

Кроме того, Ильницкий рассказал, что, подготавливая план холодной войны с Россией, США намерены простимулировать поток эмиграции из нашей страны квалифицированных кадров и образованной молодежи, тем самым ударив по одной из сильнейших сторон РФ.