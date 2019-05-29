Борьба за специалистов: почему США выгодна утечка мозгов из России

Американская организация Rand Сorporation подготовила доклад, в котором фактически речь идет о том, как вести холодную войну в Россией - в нем рассматриваются различные рекомендации по дестабилизации Москвы.

Как рассказал советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в программе «Между тем» с точки зрения экономики США направляют санкции на те сферы, в которых у России есть слабости.

«Они бьют в российскую зависимость от цен на углеводород и вообще от рынка. Они хотят разрушить рынок газовый, это не новость», - заявил он.

Тем не менее, Ильницкий подчеркнул, что есть еще одна ранее не обозначенная сфера, по которой США планируют «ударить». Одним из пунктов проекта стало стимулирование эмиграции из России квалифицированных кадров и образованной молодежи.

«Это говорит о том, что образование, борьба за умы должны быть в фокусе, ибо это вопрос национальной безопасности», - пояснил гость программы.

Ильницкий добавил, что американцы видят в этом залог силы России и возможную слабость – в случае, если им удастся поразить цель.