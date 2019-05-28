Террор со стороны албанцев и поддержка США: сербский журналист о событиях в Косово

Сербский журналист Бранко Влахович прокомментировал «Звезде» события, происходящие в Косово.

«Сегодня утром полицейские албанские в Косово зашли внезапно и, по последней информации, забрали с собой 23 человека. Их оправдания - что эти люди связаны с криминалом. С другой стороны, в Белграде говорят, что это запугивание сербов, которые остались жить в Косово. К сожалению, их осталось там жить 90 тысяч. Большинство ушли из Косово, трудно ожидать, что они вернутся, пока в Косово террор албанцев», - сказал журналист.

«Албанцы таким образом показывают, что они уверены в поддержке Америки и считают, что практически могут делать на этой территории, что хотят, потому что за собой имеют мощную Америку», - отметил Влазович.