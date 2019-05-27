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Депутат-очевидец рассказал о нападении мужчины с ножом на сотрудников газеты «Родина»

Василиса Морозова
17:18 27.05.2019
Нападавший на сотрудников газеты психически болен, рассказал депутат краевой думы Виктор Лозовой, оказавшийся свидетелем инцидента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: bbbreaking

Депутат краевой думы в Ставропольском крае Виктор Лозовой, ставший свидетелем нападения на сотрудников газеты «Родина», рассказал «Звезде» о случившемся.

«Мужчина пришел к главному редактору газеты "Родина" Бондаренко Николаю, дал опубликовать статью про Сталина. Он ему говорит: "Мы должны это обсудить на редколегии, а потом выносить такие статьи на публикацию"», - рассказал Лозовой.

Он отметил, что в правой руке у неадекватного мужчины был завернут в газету «Родина» охотничий нож. Он попытался нанести главреду газеты удар, тот немного отвернулся, но все-таки шею и левую щеку он ему ранил, порезав довольно сильно.

«Тут же вступились три сотрудника крайкома, тоже получили ножевые ранения, но они его скрутили, двое из них офицеры. Скрутили и доставили в органы дознания», - добавил депутат.

По его словам, он сам оказал пострадавшим доврачебную помощь. Далее прибыли полиция, скорая помощь. В настоящее время ведется дознание.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе человек с ножом напал на сотрудников газеты «Родина». Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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