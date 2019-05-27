Пять лет спустя: как сейчас выглядят аэропорт Донецка и его окрестности

Пять лет назад, 26 мая 2014 года, вооруженные силы Украины атаковали Донецк, его окраины и расположенный возле города аэропорт, начав обстрел ведущей к авиаузлу дороги.

По примерным данным, только за 26 мая в Донецке и окрестностях погибли немногим меньше пяти десятков человек. Всего же, только по информации ООН, жертвами конфликта на юго-востоке Украины за эти годы стали более 12 тысяч человек.

Корреспондент «Звезды» побывал в аэропорту Донецка в канун печальной годовщины и снял то, что осталось от некогда масштабной постройки.