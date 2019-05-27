В ракету «Союз» сразу после старта с Плесецка ударила молния

В ракету-носитель «Союз-2.1б», стартовавшую утром 27 мая с космодрома Плесецк, сразу после пуска ударила молния. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

По словам корреспондента, удар молнии пришелся в ракету примерно спустя 10 секунд после ее отрыва от земли. На успешный старт носителя инцидент никак не повлиял.

Состоявшийся сегодня на Плесецке пуск ракеты-носителя с навигационным спутником «Глонасс-М» на борту стал первым в 2019 году.

На сегодняшний день в орбитальную группировку «Глонасс-М» входят 26 спутников, 24 из них используют по целевому назначению, один проходит летные испытания, еще один находится в орбитальном резерве.