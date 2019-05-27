Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Навязанные услуги и пугающие диагнозы: как распознать недобросовестные медучреждения

Татьяна Полуказакова
10:37 27.05.2019
Если в коммерческой поликлинике установили страшный диагноз, никогда нельзя сразу соглашаться на лечение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vladimir Godnik moodboard Globallookpress

Медучреждения в России появляются чуть ли не каждый день. Как в условиях такого обилия предоставляемых услуг распознать мошенников от медицины, рассказал член ассоциации юристов России Николай Колосов в студии программы «Сегодня утром».

«Большинство поликлиник, которые приглашают к себе, навязывают услуги, сразу говорят своему потенциальному клиенту о том, что они оказывают услуги по ОМС - обязательному медицинскому страхованию. Есть такие организации, региональные фонды обязательного медицинского страхования, они есть в каждом регионе Российской Федерации. На сайте фонда можно открыть и посмотреть, действительно ли эта организация сотрудничает со страховыми компаниями, или нет», - посоветовал Колосов.

Кроме того, нужно понимать, что любая коммерческая организация всегда навязывает свои услуги. Но человек всегда должен помнить, зачем он пришел.

«Если он пришел проверить сердце, начинать лечить легкие не следует. Если ему установили страшный пугающий диагноз, никогда нельзя соглашаться сразу на лечение. Нужно пойти в поликлинику по месту жительства и хотя бы как минимум проверить, правда ли анализы такие негативные», - добавил Колосов.

Ранее стало известно, что переутомление и игроманию официально признали психологическими расстройствами. Всемирная организация здравоохранения одобрила 11-ю версию Международной классификации болезней.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.05.2019, 02:18
«Уйдут на дно морское»: Иран пригрозил эсминцам ВМС США секретным оружием
Дата27.05.2019, 03:25
Сопровождение «Медведей» истребителями МиГ-31 показали на видео
Дата27.05.2019, 09:24
Россия поднялась на второе место рейтинга IIHF
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата27.05.2019, 05:50
Первая партия ракет «Бронебойщик» выпущена в России
Дата26.05.2019, 10:38
Отвага и меткость: как 18-летняя Алия Молдагулова воодушевляла советских девушек-снайперов
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:37 Эксклюзив
Видео
Навязанные услуги и пугающие диагнозы: как распознать недобросовестные медучреждения
10:31 В стране и мире
В Кремле заявили о неизменности позиции по вопросу задержанных украинских моряков
10:18 В стране и мире
Видео
Мать отказалась забирать ребенка из игровой комнаты ТЦ в Москве
09:40 В стране и мире
Видео
В Германии парусник «Мир» врезался в микроавтобус и снес постройки
09:02 В стране и мире
Видео
Сильный ливень превратил одну из улиц Ростова в водопад
События дня
События дня
Современные технологии в деле
Попытка госпереворота в Венесуэле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Девушка с огромной змеей на шее пришла в банк в Черкесске: видео
«Между жизнью и смертью»: Александра Яковлева рассказала о страшном диагнозе
Видео
В Афганистане сгорел вертолет армии США: видео
«На снимках - не они»: исследователь обнаружил «фальсификацию» в деле перевала Дятлова
Видео
Одинцовские «разборки»: конфликт с массовой дракой и стрельбой из пулемета попал на видео
«Филипп, мы раскрыты»: Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.