Навязанные услуги и пугающие диагнозы: как распознать недобросовестные медучреждения

Медучреждения в России появляются чуть ли не каждый день. Как в условиях такого обилия предоставляемых услуг распознать мошенников от медицины, рассказал член ассоциации юристов России Николай Колосов в студии программы «Сегодня утром».

«Большинство поликлиник, которые приглашают к себе, навязывают услуги, сразу говорят своему потенциальному клиенту о том, что они оказывают услуги по ОМС - обязательному медицинскому страхованию. Есть такие организации, региональные фонды обязательного медицинского страхования, они есть в каждом регионе Российской Федерации. На сайте фонда можно открыть и посмотреть, действительно ли эта организация сотрудничает со страховыми компаниями, или нет», - посоветовал Колосов.

Кроме того, нужно понимать, что любая коммерческая организация всегда навязывает свои услуги. Но человек всегда должен помнить, зачем он пришел.

«Если он пришел проверить сердце, начинать лечить легкие не следует. Если ему установили страшный пугающий диагноз, никогда нельзя соглашаться сразу на лечение. Нужно пойти в поликлинику по месту жительства и хотя бы как минимум проверить, правда ли анализы такие негативные», - добавил Колосов.

Ранее стало известно, что переутомление и игроманию официально признали психологическими расстройствами. Всемирная организация здравоохранения одобрила 11-ю версию Международной классификации болезней.