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«Звезда» покажет, как живут и проходят обучение солдаты-срочники в технополисе «Эра»

Алексей Егоров
13:55 15.03.2019
Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка», посвященный инновационному центру «Эра», 17 марта в 09:55
© Видео: ТРК "Звезда"

Анапа, Черное море, чистейший пляж с золотым песком и расположенный на берегу военный инновационный центр, который по ошибке на первый взгляд можно принять за пятизвездочный отель. Именно здесь, в технополисе «Эра», с недавних пор трудятся лучшие выпускники передовых российских вузов в интересах Министерства обороны, решая задачи по созданию новейшего вооружения.

Его открыли осенью 2018 года. Сейчас на территории технополиса «Эра» работают несколько десятков компаний ОПК, созданы четыре научные роты. «Эра» расшифровывается как «элита российской армии». Попасть сюда сложно из-за большого конкурса. Золотых медалей и красных дипломов недостаточно. В научные роты поступают выпускники вузов, которые уже отметились научными достижениями в сферах, представляющих интерес для Минобороны.

Съемочная группа программы «Военная приемка» отправилась в инновационный технополис, чтобы узнать, как живут и обучаются солдаты-срочники. Зрителям телеканала «Звезда» покажут, как в лаборатории Концерна «Калашников» срочники разрабатывают нейронные сети для боевых роботов, в филиале КБ «Сухой» – авиационные средства поражения. А еще телеведущий Алексей Егоров вместе с создателями «Ратника» поднимет в небо беспилотник, способный работать на высоте месяцами.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» 17 марта в 09:55 на телеканале «Звезда».

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