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Директор Эрмитажа рассказал о главных сложностях при восстановлении Пальмиры

Ян Брацкий
16:11 06.12.2019
Российские реставраторы готовы оказать консультационную и практическую помощь сирийским коллегам в деле восстановления разрушенных археологических ценностей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Globallookpress

Российские реставраторы займутся восстановлением сирийской Пальмиры. Для этого будет создана совместная команда экспертов из России и Сирии. Об том в интервью «Радио Звезда» сообщил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Для привлечения внимания к проблеме разрушенного сирийского города, Пиотровский намерен создать мощную международную коалицию искусствоведов.

«Мы стараемся создать всемирную компанию по защите памятников Сирии. Это очень непросто, потому что политические реалии таковы, что объединить мир трудно, но мы стараемся. У нас есть соглашение с ЮНЕСКО, сейчас мы подписали соглашение с Департаментом древностей Сирии», - отметил в интервью директор Эрмитажа.

В будущем Пальмира обзаведется своим собственным музеем, уверен Пиотровский. Первый шаг на пути к этому уже сделан.

Совместно с Институтом археологии проведена 3D-съемка городища Пальмиры, которая ляжет в основу будущих фондов.

«В Дамаске мы организовали выставку "Две Пальмиры". Мы договорились о визите в Россию реставраторов из столицы Сирии, которые будут работать с нашими экспертами, ну а после стажировки вместе подумаем, что можно сделать для музея Пальмиры», - сообщил Пиотровский.

Приглашенные эксперты примут участие в издании двухтомной книги о пальмирских ценностях, которые собраны в Эрмитаже и приобретут неоценимый опыт.

«Мы также будем участвовать в реставрации некоторых памятников из Пальмиры, которые были изуродованы террористами. Наши специалисты вместе с оманскими реставраторами будут работать и консультировать их», - пообещал Михаил Пиотровский.

Директор Эрмитажа отметил, что работать непосредственно в Пальмире сейчас невозможно. Это просто опасно, однако, в ближайшем будущем ситуация должна измениться, а к этому необходимо быть готовым.

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