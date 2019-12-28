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Эксперт по Турции объяснил намерение Анкары ввести войска в Ливию

Дарья Михалина
02:20 28.12.2019
Накануне стало известно, что Правительство национального согласия Ливии намерено получить «воздушную, наземную и морскую» поддержку Анкары.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: zhengsiyuan XinHua, Globallookpress

26 декабря президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности ввести армию в Ливию. Соответствующий документ будет отправят в парламент страны в начале 2020 года.

Комментируя произошедшее, политолог Иван Стародубцев заявил, что так турецкая сторона пытается замедлить наступление армии Халифы Хафтара на Триполи. Он пояснил, что громкие политические заявления являются частью «ассиметричных инструментов давления на ситуацию».

Кроме того, Стародубцев допустил, что Турция пытается изменить распределение сил Ливии в пользу Правительства национального согласия Файеза Сарраджа. Он напомним, что недавно между Турцией и Ливией было подписано соглашение о морской границе в Восточном Средиземноморье.

«Это соглашение создает основу для того, чтобы Турция контролировала коридоры поставки газа Восточного Средиземноморья на международные рынки», - рассказал эксперт «Звезде».

Он добавил, что принятый документ также позволяет Анкаре оспорить целый ряд участков у Кипра.

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