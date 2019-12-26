«Пользователи имеют право выбирать»: большое интервью с главой Google Россия
Юлия Соловьева - о конкуренции интернета и ТВ, российском рынке и трендах Рунета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В преддверии Нового года «Звезда» взяла большое интервью у главы Google Россия Юлии Соловьевой.
«Убьет» ли интернет телевидение и есть ли вообще между ними «война», какие тренды сейчас актуальны в Рунете, а какие будут, каковы особенности работы крупной корпорации на российском рынке и отношение к возможным блокировкам и сколько нужно пройти собеседований, чтобы попасть в Google?
Есть ли борьба в России между Google и «Яндексом» и почему в сфере digital так мало женщин на руководящих постах?
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