Долгая дорога в космос: Борис Волынов рассказал о своем пути на орбиту

Космическое пространство - удел увлеченных людей, для которых постоянный риск и жажда открытий становятся смыслом всей жизни. В этом уверен Борис Валентинович Волынов, летчик-космонавт СССР №14. Сегодня дважды Герой Советского Союза отмечает 80-летний юбилей.

За свою длинную карьеру покорителя космоса, Борис Волынов провел на околоземной орбите более 52 суток, каждый день их которых был наполнен сложной и важной научной работой. Последний из ныне живущих членов первого отряда космонавтов СССР, в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал о двух полетах за пределы Земли, которые навсегда изменили его жизнь.

О том, как он познакомился с Юрием Гагариным и Германом Титовым, о том, как стоял на краю гибели и отважился рискнуть снова, смотрите в нашем эксклюзивном интервью.