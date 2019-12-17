«Это не просто везение»: летчик оценил действия экипажа экстренно севшего Ту-22

Экипаж экстренно севшего на грунт под Астраханью бомбардировщика Ту-22 действовал исходя из ситуации, проявил профессионализм и выдержку. Об этом «Звезде» рассказал член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», летчик-инструктор первого класса Михаил Макарук.

«Все зависит от командира экипажа. И прописать в инструкциях все невозможно. В данном случае экипаж проявил не только выдержку, профессионализм, но и сделал многое из того, что не прописано в инструкциях. Здесь работает уровень психологической закалки, профессионального мастерства и соразмерное сочетание своих действий с ситуацией, в которую попал экипаж. Зачастую говорят "Повезло". Но повезло тому, кто в конкретной ситуации действовал правильно и четко», - сказал Макарук.

Ранее стало известно, что за самоотверженные действия экипажа Ту-22 командование ходатайствовало перед Министром обороны Российской Федерации о представлении летчиков к государственным наградам.

Инцидент произошел 17 декабря. При выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт.

Ту-22М - советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Максимальная взлетная масса - до 126 000 кг, максимальная скорость на высоте - до 2300 км/ч. Основными задачами самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.