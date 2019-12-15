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Жители готовы идти на контакт, а власти - нет: эксклюзивный репортаж «Звезды» из Киева

Диана Сирази
18:52 15.12.2019
Несмотря на заявление президента Украины о том, что журналисты от РФ могут спокойно посетить Киев, отношение к сотрудникам СМИ в стране можно охарактеризовать как враждебное. В особенности, когда речь идет о представителях власти.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочная группа «Звезды» побывала в Киеве после того, как президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов в страну.

С 2014 года российских представителей СМИ неоднократно разворачивали на границе или же депортировали из страны. Однако в этот раз сотрудников прессы пропустили через границу без проблем.

Однако ни местные телеканалы, ни СБУ, ни некоторые жители не были рады визиту съемочной группы. Украинские СМИ пестрили яростными заголовками:

«"Звезда" должна быть задержана и депортирована».

«На границе россияне не указали настоящую цель поездки».

В СБУ оправдались: Диана Сирази прибыла в Киев якобы как частное лицо. Она журналистка начинающая, а это обычная уловка телеканалов - отправлять неопытных. При этом не отмечается, что съемочная группа прибыла открыто, с удостоверениями канала.

Приезд вызывает скандал и в Верховной раде.

Съемочная группа продолжила работу, несмотря на угрозы расправы и бесконечные оскорбления со стороны радикалов.

«Сегодня телеканал "Звезда", который пять лет показывал пытки наших военных, делает селфи на центральной площади Киева. На Площади Независимости. И их пустили в страну. Я хочу официально обратиться к Службе безопасности Украины: что тут делают пропагандисты с канала "Звезда"?» - заявила первый замспикера Ирина Геращенко.

Стоит отметить, что обычные жители к диалогу готовы. Без проблем они идут на контакт и отвечают на вопросы журналистов. Деятельность действующего президента по большей степени оценивают положительно.

В центре города стоит арка - символ дружбы между Россией и Украиной. С началом Майдана вокруг нее не утихают споры: говорят, нужно снести, никакой дружбы нет. А в прошлом году и вовсе появилась трещина - наклеили активисты. Но после прошедшей встречи в Париже все дискуссии вдруг утихли - неужели действительно потепление?

Все общение и с политиками, и с простыми людьми тоже говорит о противоречиях. Люди хотят знать правду, кто устроил Майдан, а власти закрывают глаза. К диалогу с Россией уже давно готовы простые люди, но готово ли украинское правительство?

В Киеве группа планировала провести неделю, а уехала на второй день. Сразу после «Звезды» въезд на Украину был закрыт нескольким съемочным группам, которые тоже попытались приехать в гости. Более того, корреспондент Диана Сирази теперь занесена в базу сайта «Миротворец». Вот такое гостеприимство по-украински.

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