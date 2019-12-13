Политическое решение: эксперт оценил резолюцию Сената США о признании геноцида армян

Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков назвал принятие Сенатом Соединенных Штатов резолюции о признании геноцида армян политическим решением Вашингтона.

По его словам, это страшная историческая трагедия, которая коснулась не только армян, но и греков, турков и курдов. Поэтому абсолютно неверно так трактовать события 1915 года.

«Сейчас было бы правильным сесть за один стол и признать на уровне историческом эти взаимные трагические события, но не выносить это на политический уровень», - сказал политолог в разговоре со «Звездой».

Сенат Конгресса США в четверг единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в годы Первой мировой войны.