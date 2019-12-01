Сириец приехал в Ростов-на-Дону на лошади, которую хочет подарить Путину

Сирийский путешественник Аднан Аззам прибыл в Ростов-на-Дону. Он на протяжении восьми месяцев едет из Дамаска в Москву верхом на лошади. Мужчина хочет лично отблагодарить Владимира Путина за борьбу с терроризмом и вручить российскому лидеру арабского скакуна.

Лошадь зовут Наязи кшам, что в переводе с арабского означает «звезда Сирии».

Аднан Аззам преодолел больше шести тысяч километров. В путь он отправился из Сирии с двумя лошадьми, но в Ираке попал в аварию, и одного арабского скакуна мужчина лишился. Маршрут проходил через Иорданию, Иран, Азербайджан. В России сириец уже погостил в Дагестане, Чечне, Ингушетии. В Ростове-на-Дону он совершил короткую остановку.

«Девять лет идут бои в Сирии. Девять лет сирийский народ борется с террористами со всего мира. И Россия помогает. Мы благодарны вашему народу и ее президенту Владимиру Путину, потому что он поддержал нас и изменил ситуацию», - рассказал он.

На путешествие мужчина собирается потратить еще два месяца. По планам, в столицу он прибудет 15 января.

Само «Путешествие Сирии по миру» было задумано в 2017 году, оно ставит своей целью показать единство стран в борьбе с терроризмом, поблагодарить тех, кто помог в борьбе с врагом.

Во время путешествия сириец снимает документальный фильм. Аднан Аззам - опытный путешественник, верхом на лошади он уже совершил три исторические поездки.