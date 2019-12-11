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Сам факт встречи - уже прорыв: политолог оценил переговоры Трампа и Лаврова

Наталья Вальханская
06:05 11.12.2019
Встреча может стать началом диалога и по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, считает эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: realDonaldTrump, Twitter

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры состоялись в Белом доме за закрытыми дверями и длились почти час. По словам Лаврова, все прошло в атмосфере взаимопонимания, однако стороны констатировали наличие целого ряда серьезных проблем.

По мнению профессора политологии Университета штата Теннесси Андрея Коробкова, то, что Трамп провел встречу с Лавровым - это уже прорыв в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. В разговоре со «Звездой» эксперт отметил, что президента не остановил факт того, что демократы готовят ему обвинения для импичмента, в числе которых и «особые отношения с Россией».

«Надо сказать, что в современных условиях даже сам факт того, что Трамп встретился с российским министром иностранных дел - это уже прорыв. Поскольку не было такой встречи два года, и Трамп находится под постоянной атакой за свои связи с Россией, о которых, по крайней мере, утверждают его оппоненты.

Приближается голосование по импичменту, где многое продолжает крутиться если не вокруг доклада Мюллера, о котором все демократы старательно забыли, то по крайней мере все время делаются намеки на то, что у Трампа особые отношения с Россией, во-первых, и во-вторых, что Россия вмешивается в американские выборы», - сказал Коробков.

Также встреча может стать началом диалога и по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, считает политолог.

«Встреча эта, в общем, с одной стороны - поступок со стороны Трампа, а с другой стороны - это конечно положительный момент, поскольку возобновляется диалог, и ясно, что были какие-то разговоры, помимо всего прочего о судьбе договора START (СНВ-III - ред.). И, думаю, что это даст толчок к каким-то новым переговорам», - заявил профессор.

«И Трамп тут, конечно, посылает сигнал, что импичмент его не пугает, что он готов к новым инициативам, в том числе и к инициативам на российском направлении. Поэтому будем теперь ждать развития событий», - заключил Андрей Коробков.

Десятого декабря министр иностранных дел России провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом, на которых обсудили вопросы СНВ-III, ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическую стабильность. До встречи с главой Белого дома у Лавров побеседовал с госсекретарем США Майком Помпео. 

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