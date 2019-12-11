«Люди почувствовали, что они стали москвичами»: последнее интервью Юрия Лужкова

В Германии в возрасте 83 лет скончался Юрий Лужков. Бывший мэр Москвы умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

Юрий Михайлович возглавлял столицу 18 лет - с 1992 по 2010 год. После отставки он занимался, в частности, сельскохозяйственными проектами в Калининградской области.

В интервью нашему телеканалу Лужков подводит итоги главных десятилетий его политической жизни, которые начинаются и заканчиваются в Москве.

- Чем вы больше всего гордитесь за те 18 лет, которые вы провели в должности градоначальника?

- Люди почувствовали, что они стали москвичами.

- Что вы имеете в виду?

- Жизнь пенсионеров, ветеранов, дети, школа, обучение, жилье.

Когда Лужков вступал на должность мэра Москвы, в столице не было практически ни одной стабильной и спокойной сферы. По его словам, в городе было сложно купить даже такой базовый продукт, как хлеб.